تعرف على أسعار الدولار واليورو اليوم الخميس 26-4-2018

تباين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في التعاملات الرسمية للبنوك، اليوم الخميس.



وعرض بنك مصر إيران أعلى سعر للدولار عند 17.67 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر للدولار في البنك الزراعي عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.



وفيما يخص اليورو، تراوح سعره في البنوك بين 21 و21.6 جنيه للشراء، والبيع بين 21.65 جنيه إلى 21.82 جنيه.



كما سجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر للجنيه الإسترليني عند 24.7 جنيه للشراء، و24.98 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر للإسترليني عند 24.44 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع.



ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة مصر للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018



وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيا على الميزان الأولى للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.



يذكر أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019.