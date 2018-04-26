مقتل 9 من القوات الأفغانية فى هجمات مسلحة شمال البلاد

لقى 9 أشخاص على الأقل من قوات الأمن مصرعهم، بينما أصيب 15 آخرون، إثر شن مسلحين هجمات على العديد من النقاط الأمنية فى إقليم "فارياب" الواقع شمالى البلاد.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن حاكم مقاطعة "ألمار" بالإقليم محمد صالح صالح، قوله: إن «مسلحى حركة طالبان شنوا هجمات على عدة نقاط أمنية فى المقاطعة»، مشيرًا إلى أن الحركة تكبدت خسائر فى صفوفها.



من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة الإقليم عبدالكريم يوريش، وقوع العديد من الهجمات، لافتًا إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية والمسلحين استمرت لمدة 8 ساعات، أسفرت عن مقتل 11 مسلحًا بينهم قائد للحركة يدعى محمد أمين، وإصابة 8 آخرين.