مسرح الجنوب يبهر مرضى مجدي يعقوب

حازت عروض مسرح العرائس، المقامة على هامش المهرجان المسرحي الثالث لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، على إعجاب مرضى مستشفى مجدي يعقوب بأسوان.



ونالت العروض إشادة كبيرة من مرضى المستشفى والعاملين فيها، وتفاعلوا معها فور عرضها صباح اليوم، وطالبوا إدارة المهرجان باستمرار عروض العرائس المبهجة على مدار أيام المهرجان التى تستمر فى الفترة من 23 وحتى 28 أبريل الجاري.



يذكر أن المهرجان يقام برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حراء للمقاولات، محافظة وجامعة أسوان.



وقال رئيس مؤسسة «للثقافة والإبداع» ورئيس المهرجان إن الهدف من اختيار مستشفى مجدى يعقوب لعرض شو العرائس، هو نشر البهجة والسعادة لمرضى القلب، وتعريف رواد المستشفى من المحافظات المختلفة، والعرب والأجانب الحاضرين لتلقى العلاج بالمستشفى، بعروض المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، وتجهز إدارة المهرجان لاختيار بعض المسرحيات وعرضها على مستشفى مجدى يعقوب، وأيضًا مستشفى أسوان العام للصداقة خلال الفترة المقبلة.