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الخميس 26/أبريل/2018 - 01:04 م

جولة مفاجئة لرئيس السكة الحديد لبرج التحكم في حركة القطارات

المهندس سيد سالم
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
dostor.org/2144926

تفقد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد والمهندس خالد فاروق نائب الهيئة لقطاع البنية الأساسية في جولة مفاجئة صباح اليوم، برج التحكم لشمال وجنوب القاهرة المسئول عن دخول وخروج القطارات القادمة من الوجه البحري إلى محطة القاهرة والمرور على أرصفة محطة الشرق.

وصرح رئيس الهيئة بأن برج الشمال يعتبر أكبر برج على مستوى الجمهورية، ويتحكم فى مسير القطارات بمتوسط حوالى 162 قطارا في الاتجاه الطالع و162 قطارا فى الاتجاه النازل، ويتحكم فى دخول وخروج جميع القطارات من ورش الإسباني والنوم والفرنساوي والعربات المميزة وأبو غاطس، وكذلك استقبال جميع الجرارات من ورش الجرارات ويقوم بعمل مناورة لقطارات خط منوف والشرق، ويستقبل جميع القطارات المستمرة فى المسير من الوجه القبلي والعكس.

وأكد رئيس الهيئة أنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من خلال غرفة التحكم الرئيسية في مسير القطارات والمتابعة المستمرة مع القيادات بجميع المناطق، للتأكد من تطبيق جميع تعليمات السلامة والأمان لحركة مسير القطارات.

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