انطلاق فعاليات المؤتمر الـ21 لأدباء القناة وسيناء بالإسماعيلية

شهد المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، بحضور الكاتب والأديب ممدوح أبويوسف، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، مراسم انطلاق فعاليات المؤتمر الـ21 لأدباء القناة وسيناء، الذى أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويرأسه الشاعر الكبير عبده المصرى، وأمين عام المؤتمر الشاعر مدحت منير.



وتضمن برنامج المؤتمر عقد عدد 5 جلسات بحثية ويستمر حتى السبت، وتشهد الجلسة الأولى للمؤتمر بحثًا بعنوان «الأدب ومواكبة التنمية فى الإقليم» للباحث دكتور حمدى سليمان، دور الثقافة فى مواجهة التطرف الفكرى الباحث أسامة كمال، ويدير الجلسة الدكتور على عبد الظاهر، والجلسة الثانية بين الخيال والواقع «الشعر النبطى والأدب السيناوى» للشاعر سمير محسن، ويدير الجلسة عبدالكريم الشاويش.



وفى اليوم الثانى للمؤتمر الجلسة الثالثة مع شعر العامية للشاعر فبارى البدرى، وشعر الفصحى للشاعر شريف سمير، ويدير الجلسة الشاعر أحمد السيد، والجلسة الرابعة القصة والرواية فى الإقليم للباحث سيد حنفى، ويدير الجلسة الشاعر عزت المتبولى، والجلسة الخامسة محور الشخصية المكرمة، حيث يكرم المؤتمر الدكتور درويش الفار من سيناء، ويتحدث عنه الباحث صلاح الفار، وتكريم الشاعر على نظير هويدى ويتحدث عنه فتحى نجم، ويدير الجلسة الأديب أسامة مرسى، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر محمود فخر الدين من شعراء شمال سيناء، ويشهد اليوم الثالث والختام شهادة عن الأديب محمد توفيق عبدالحافظ من جنوب سيناء، وشهادة للأديب حسن عبدالشافى من شعراء الإسماعيلية، ويدير الجلسة الشاعرة هدى عبدالله.



ومن جهته، أعلن ماهر كمال، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، عن أن المؤتمر سينظم احتفالية كبرى السبت المقبل، في منزل الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى بقرية الضبعية فى حضور أسرته، تحت رعاية اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيليه، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور عدد كبير من أدباء ومثقفى الإسماعيلية.



وفى ختام مراسم فعاليات الافتتاح للمؤتمر، قام السكرتير العام المساعد للمحافظة بتكريم كل من الدكتور درويش الفار من شمال سيناء، وعلى نظير هويدى من الإسماعيلية، وتسليمهما درع إقليم القناة وسيناء الثقافى.



ويقوم المؤتمر خلال فعالياته بتكريم الراحل محمد منير، رئيس الإقليم السابق، لدوره فى إثراء الحركة الثقافية والفنية فى الإقليم طوال فترة رئاسته لإقليم القناة وسيناء الثقافى.