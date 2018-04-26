الولايات المتحدة تغير نبرتها الحادة تجاه كوريا الشمالية

غيرت الإدارة الأمريكية من نبرتها الحادة تجاه كوريا الشمالية، التي اتبعتها على مدار الأسبوع الماضي، وسط تخوفات من أن تكون قمة الكوريتين مجرد مصيدة تقوم بها كوريا الشمالية لإتاحة المزيد من الوقت لتطوير البرنامج النووي.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، سارة ساندرز، إن واشنطن ترى أن بيونج يانج تسير في الاتجاه الصحيح قبيل القمة المقرر أن تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم يونج أون.



وتابعت "أثناء عملية التحضير للقاء، هم منفتحون في رغبتهم بنزع السلاح النووي، وسيكون هذا هو الموضوع الرئيسي، ونحن سنسعى لذلك ونتوقع حدوثه".



وكان ترامب قد أكد أن لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية سيعقد في وقت قريب من العام الجاري، في ظل إعلان كوريا الشمالية استعدادها لوقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.