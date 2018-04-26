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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 12:59 م

52 % ارتفاعًا فى أرباح «سامسونج» خلال 3 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2144915

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات، اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 52% خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 11.7 تريليون وون (10.8 مليار دولار).

وارتفع صافى عائدات الشركة بنسبة 20% لتصل إلى 6.60 تريليون وون، حسب ما أعلنته الشركة.

وقالت سامسونج فى بيان إن الشركة تتوقع عدم تراجع الطلب على رقائق الذاكرة خلال الربع الثانى، على الرغم من احتمالية تأثير الإيرادات بسبب السوق الضعيفة للهواتف المحمولة في ظل تصاعد المنافسة.

ويشار إلى أن الطلب على أشباه المواصلات ساعد في أن تحقق الشركة أكبر أرباح تشغيلية.

وساعد الطلب القوى على الهواتف الذكية الجديدة خلال الأرباع الماضية على تحقيق مكاسب للشركة.

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