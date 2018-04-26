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الخميس 26/أبريل/2018 - 12:59 م

أمريكا تنتقد روسيا بسبب الـ«GPS» فى سوريا

ونيي توماس
ونيي توماس
منار أحمد
dostor.org/2144913

وصف توني توماس، رئيس قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الخميس، الوضع السورى الحالى، بالأكثر عداونية في العالم، مشيرًا إلى أن العدو يشوش أنظمة طائرات أمريكية فى سوريا.

وحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن العدو يختبرنا كل يوم ويقمع اتصالاتنا ويعطل طائراتنا "آ إس-130".

وقال مصدر في هيئة الأركان العامة الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية تقوم بتشويش إشارة الـ" GP" عند اكتشاف الخطر على مسافة نحو 10 كم، وهكذا تمكنت الأنظمة الروسية من اعتراض الطائرات المسيرة بالقرب من قاعدة حميميم.

ومن جانبه قال المبعوث الأممى  لدىسوريا ستيفان دى ميستورا، أن أستانا أحرزت كل ما باستطاعتها حول الوضع في سوريا، مضيفًا أنه فى إطار المشاركة غير الواسعة لأطراف الصراع تعتبر أستانا مبادرة جيدة جدًا.

وأشار دى ميستورا، وفقًا للوكالة الروسية، إلى أن أستانا كانت من المفترض أن تؤدى إلى خفض تصعيد النزاع، لكن ما حدث هو "تصعيد»، مشيدًا فى الوقت نفسه بمنصة سوتشى، واصفًا إياها بالمبادرة الممتازة، حيث عقد فيها مؤتمر الحوار الوطني السوري في يناير الماضي، وكانت محاولة لجمع أكبر حشد واسع من المشاركين السوريين للتفاوض.


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