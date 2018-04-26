جامعة محمد الخامس تشارك بمعرض الفجيرة الدولي للتعليم والتوظيف

شاركت جامعة محمد الخامس بأبوظبي في معرض الفجيرة الدولي للتعليم والتوظيف في دورته الثانية عشرة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بالإمارة من 24 إلى 26 أبريل بمركز الفجيرة للمعارض، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الفجيرة.



وتشارك الجامعة في هذا المعرض للتعريف ببرامجها وتخصصاتها التي تطرحها في درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها، بالإضافة إلى برنامجي الماجستير والدكتوراه.



وزار الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي يرافقه سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة ومحمد خليفة الزيودي مدير إدارة الموارد البشرية في الفجيرة، وعدد من مديري الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية في الفجيرة، جناج الجامعة في المعرض.