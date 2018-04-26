الجيش السوري يواصل تقدمه على «داعش» جنوب دمشق

أفادت وسائل إعلام عربية وسورية، اليوم الخميس، أن الجيش السوري يواصل تقدمه والسيطرة على عدد من المواقع من تنظيم داعش الإرهابي، خاصةعلى كافة المحاور جنوب دمشق.



وأشارت صحيفة الوطن السورية إلى تمكن الجيش السوري من السيطرة على محور منطقة العسالي التابعة لحي القدم والملاصقة لمنطقة الحجر الأسود معقل التنظيم، مضيفة أن قوات الأقتحام التابعة للجيش حققت تقدمًا مهما بالسيطرة على عدد من كتل الأبنية، وعدة مزارع شمالي وجنوب منطقة العسالي، بعد التقدم الذي حققه في منطقة الجورة وسط إانهيارات في صفوف مسلحي داعش، فضلًا عن تقدم محور سبينة باتجاه الحجر الأسود.



ونقلت الصحيفة، عن مصدر أمني مطلع، اشتداد المعارك بين قوات الاقتحام والتنظيم الإرهابي، على محور الشهداء التابع لمخيم اليرموك، وتم من خلالها القضاء على العديد من المسلحين.



ومن جهته، كتب الإعلام الحربي السوري، عبر "فيس بوك" و"تويتر"، أنه تم القضاء على مجموعة إرهابية أثناء انسحابها من محيط معمل الخردوات، واستهداف مجموعة إرهابية ثانية كانت تحاول تحصين المنطقة الواصلة بين العسالي والماذنية.