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عالم
الخميس 26/أبريل/2018 - 12:56 م

دي مستورا: مبادرات روسيا بشأن التسوية السورية بلغت أقصى مداها

دي مستورا
دي مستورا
أ ش أ
dostor.org/2144906

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم، إن المبادرات الروسية بشأن التسوية السورية مفيدة، ولكنها فيما يبدو بلغت أقصى مدى لها، وحان الوقت لإجراء محادثات سياسية واسعة النطاق.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، في نسختها الإنجليزية، عن دي ميستورا قوله في تصريحات صحفية: "لقد بلغت المبادرة التي تقودها روسيا حدودها.. لقد كانت المبادرة التي أطلقت في أستانة جيدة للغاية.. ولكن ثلاث دول فقط، وليس جميع الدول الـ 15 المشاركة، كانت معنية بتهدئة النزاع.. حسنًا، لقد حان الوقت للجوء إلى الدبلوماسية رفيعة المستوى.. ليس فقط بين الدول الثلاث التي تتفق بوضوح على العديد من النقاط، ولكن مع الدول الأخرى".

وأشاد المسئول الأممي بفكرة مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أطلقته موسكو في سوتشي، لكنه أشار إلى أن هذا المؤتمر لم يؤت ثماره حتى الآن.

وأشار دي ميستورا إلى أن "سوتشي كانت مبادرة ممتازة طالما أنها سينتج عنها تشكيل لجنة دستورية ننتظرها في جنيف للعمل عليها.. ولكن ذلك لم يحدث بعد".

وقال المبعوث الأممي إنه يعتقد أن سوريا بحاجة إلى دستور جديد وانتخابات من أجل تجاوز الطريق المسدود الذي آلت إليه الأمور.

وأكد "أنه بدون دستور جديد وانتخابات جديدة، لن يكون هنالك عملية سياسية"، مشددا على أنه إذا فشلت جهود التسوية السورية، فإن تفكك سوريا سيصبح أمرا حتميا.

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