ارتفاع أرباح «فورد» في الربع الأول خلال 3 أشهر

ارتفعت أرباح شركة "فورد" بأكثر من التوقعات، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت زيادة في الإيرادات بعكس توقعات تراجعها.



وقالت الشركة الأمريكية إنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.74 مليار دولار (0.43 دولار للسهم) في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.59 مليار دولار (0.40 دولار للسهم) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن نصيب سهم "فورد" من الأرباح سيرتفع عند 0.41 دولار للسهم.



وعلى مستوى إيرادات "فورد" في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 فزادت عند 41.95 مليار يورو، مقابل 39.14 مليار يورو خلال الفترة نفسها العام الماضي.



وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن إيرادات "فورد" ستهبط إلى 37.16 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.



وأوضح بيان الشركة أنها ستخفض 11.5 مليار دولار من خطة الإنفاق لديها، فضلًا عن وقف سيارات "فيوجن" و"توروس" من تشكيلتها، بهدف الوصول وبسرعة إلى مستهدف الأرباح.



وفي ختام تعاملات أمس ارتفع سهم "فورد" بنحو 1.4% إلى 11.11 دولار.