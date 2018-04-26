أهمها «شعر عروس البحر».. 8 خطوات للحصول على إطلالة تسعيناتي
الكثير من الفتيات مرتبطات بفترة التسعينيات في موضتها وأزيائها، لذا نقترح عليكِ خطوات يمكنك بها الحصول على إطلالة تسعيناتي بامتياز.
الكعب العالي:
لا شك أن الاحذية الرياضية مريحة أكثر من الكعب العالي، وتغنيك عن تعب الظهر والعظام، لكن إطلالة نجوم البوب تتطلب أحذية بكعب عالٍ ورقبة طويلة سواء صيفية أو شتوية.
محدّد العين:
استخدام محدد العين بألوان صريحة، لتكونى مثل سبايسي جيرل وبرتني سبيرز.
الوجه الصافي:
عند العودة للتسعينيات تجدين اهتمام النجمات بالوجه الصافي أكثر من بحثهن عن مساحيق التجميل.
البطن العارية:
ظهرت الموضة فى التسعينات، وحاولت الكثير من الفتيات تقليد المشاهير عن طريق إظهار جزء من البطن وإبراز الوشوم.
البنطايل الواسعة:
أو كما تسمى بـ«الشارليستون»، وكانت موضة في التسعينيات وتمنح الفتاة مظهرًا جذابًا.
ألوان الباستيل
يمكنك أن تدخلي مجموعة ألوان الباستيل الهادئة في ملابسك.
الملابس المخططة بألوان الأزرق والوردي:
لتكونى فتاة جريئة، عليك ارتداء الملابس المخططة باللونين الأزرق والوردي.
تصفيف الشعر:
صفّفي شعرك كـ«عروس البحر» لإطلالة تسعيناتي مائة بالمائة.