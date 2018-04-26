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الخميس 26/أبريل/2018 - 12:55 م

أهمها «شعر عروس البحر».. 8 خطوات للحصول على إطلالة تسعيناتي

إطلالة تسعيناتي
إطلالة تسعيناتي
زينب عتريس
dostor.org/2144904

الكثير من الفتيات مرتبطات بفترة التسعينيات في موضتها وأزيائها، لذا نقترح عليكِ خطوات يمكنك بها الحصول على إطلالة تسعيناتي بامتياز.

الكعب العالي:
لا شك أن الاحذية الرياضية مريحة أكثر من الكعب العالي، وتغنيك عن تعب الظهر والعظام، لكن إطلالة نجوم البوب تتطلب أحذية بكعب عالٍ ورقبة طويلة سواء صيفية أو شتوية.

محدّد العين:
استخدام محدد العين بألوان صريحة، لتكونى مثل سبايسي جيرل وبرتني سبيرز.

الوجه الصافي:
عند العودة للتسعينيات تجدين اهتمام النجمات بالوجه الصافي أكثر من بحثهن عن مساحيق التجميل.

البطن العارية:
ظهرت الموضة فى التسعينات، وحاولت الكثير من الفتيات تقليد المشاهير عن طريق إظهار جزء من البطن وإبراز الوشوم.

البنطايل الواسعة:
أو كما تسمى بـ«الشارليستون»، وكانت موضة في التسعينيات وتمنح الفتاة مظهرًا جذابًا.

ألوان الباستيل
يمكنك أن تدخلي مجموعة ألوان الباستيل الهادئة في ملابسك.

الملابس المخططة بألوان الأزرق والوردي:
لتكونى فتاة جريئة، عليك ارتداء الملابس المخططة باللونين الأزرق والوردي.

تصفيف الشعر:
صفّفي شعرك كـ«عروس البحر» لإطلالة تسعيناتي مائة بالمائة.

أهمها «شعر عروس البحر».. 8 خطوات للحصول على إطلالة تسعيناتي
أهمها «شعر عروس البحر».. 8 خطوات للحصول على إطلالة تسعيناتي
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