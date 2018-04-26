أهمها «شعر عروس البحر».. 8 خطوات للحصول على إطلالة تسعيناتي

الكثير من الفتيات مرتبطات بفترة التسعينيات في موضتها وأزيائها، لذا نقترح عليكِ خطوات يمكنك بها الحصول على إطلالة تسعيناتي بامتياز.



الكعب العالي:

لا شك أن الاحذية الرياضية مريحة أكثر من الكعب العالي، وتغنيك عن تعب الظهر والعظام، لكن إطلالة نجوم البوب تتطلب أحذية بكعب عالٍ ورقبة طويلة سواء صيفية أو شتوية.



محدّد العين:

استخدام محدد العين بألوان صريحة، لتكونى مثل سبايسي جيرل وبرتني سبيرز.



الوجه الصافي:

عند العودة للتسعينيات تجدين اهتمام النجمات بالوجه الصافي أكثر من بحثهن عن مساحيق التجميل.



البطن العارية:

ظهرت الموضة فى التسعينات، وحاولت الكثير من الفتيات تقليد المشاهير عن طريق إظهار جزء من البطن وإبراز الوشوم.



البنطايل الواسعة:

أو كما تسمى بـ«الشارليستون»، وكانت موضة في التسعينيات وتمنح الفتاة مظهرًا جذابًا.



ألوان الباستيل

يمكنك أن تدخلي مجموعة ألوان الباستيل الهادئة في ملابسك.



الملابس المخططة بألوان الأزرق والوردي:

لتكونى فتاة جريئة، عليك ارتداء الملابس المخططة باللونين الأزرق والوردي.



تصفيف الشعر:

صفّفي شعرك كـ«عروس البحر» لإطلالة تسعيناتي مائة بالمائة.