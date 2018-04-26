«قرقاش»: ملاحظة الجبير في محلها

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش بتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حول وجود القوات الأمريكية في قطر، مؤكدًا أن ملاحظة الجبير في محلها.



وكتب قرقاش، في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "الأخ الكريم معالي عادل الجبير صاحب الملاحظات الدقيقة الثاقبة، منطق القاعدة والحماية التي ستسمح باللعب على التناقضات ولّى، الأمن أساسه الجار والمحيط، والغدر به والتآمر عليه عزل قطر وجعلها عرضة للابتزاز السياسي والمالي. ملاحظة الجبير في محلها".



وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد، في وقت سابق، أنه يتعين على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكة على أراضيها. لافتًا إلى أنه في حال سحبت الولايات المتحدة قواتها من قطر سوف يسقط النظام القطري فورًا.