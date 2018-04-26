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الخميس 26/أبريل/2018 - 12:55 م

«الري»: خطة لتوزيع المياه وتلبية احتياجات المزارعين

الري
الري
وائل القمحاوى
dostor.org/2144901

بدأت إدارات الري المختلفة فى كافة المحافظات، الاستعداد لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة طبقا للحصص المحددة، وحل أزمة عدم وصول المياه غلى نهايات الترع من خلال تطهيرها وصيانتها.

وتفقد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، اليوم الخميس، أراضى جنوب الدقهلية، لمتابعة تنفيذ خطة لتوزيع المياه فى المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية، فى حدود الحصة المائية، بحضور المهندس سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظه، والمهندس أنور نجيب مدير عام رى جنوب الدقهلية.

وقال رئيس قطاع الري، إنه يتم تنفيذ خطة لتوزيع المياه فى المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية، مع تقليص بعض الزراعات الشرهة للمياه طبقا للمتاح، مع إمكانية صرف جزء من حصة محافظة إلى أخرى بها مساحات زراعية أعلى فى المساحة.

«الري»: خطة لتوزيع المياه وتلبية احتياجات المزارعين
«الري»: خطة لتوزيع المياه وتلبية احتياجات المزارعين
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