السلمي» يحث على إزالة العقبات لتفعيل التعاون الأفريقي العربي

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، بمجلس المستشارين بالعاصمة المغربية الرباط، أن مشاركة البرلمان العربي بالمنتدى تأتي انطلاقًا من إيمانه الراسخ بدور الدبلوماسية البرلمانية العربية الإفريقية المتصاعد، وقدرتها في بناء نموذجًا جادًا للتعاون الاقتصادي العربي الإفريقي، يقوم على التشارك والتكامل والتضامن وتمتين العلاقات التجارية المشتركة من منظورٍ استراتيجي، رغم التهديدات والتحديات الكبرى والتحولات المتسارعة التي تواجه الدول العربية والإفريقية على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وقال رئيس البرلمان العربي: "نحن في البرلمان العربي إذ نستحضر تاريخ النضال العربي الإفريقي المشترك، والكفاح ضد الغزو والاستعمار، وعمق الروابط الاجتماعية والمصالح المشتركة، والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية والحضارية، بين العالم العربي والإفريقي".



