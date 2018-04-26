نائب كفر الزيات: الموافقة على دعم شبكات المياه بهذه المناطق

حصل النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس عن دائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية، على موافقة االدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، لدعم شبكات مياه الشرب بالمناطق ذات الكثافة العالية.



وقال "أبو باشا"، في بيان له، إن الكتل السكانية لبعض التجمعات العمرانية تلاحمت حول مدينة كفر الزيات، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من المدينة ذاتها، إلا أنه لم يتم خدمتها بشبكات الصرف الصحي؛ رغم كثافتها السكانية العالية، ومنها "حي الجزيرة، الهابي لاند، وأم زغلول، ومنطقة الخزان العالي، المنطقة المحصورة بين طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، منطقة الخشبية، الشونة".



ولفت إلى أن غالبية تلك المناطق تحتاج إلى شبكات انحدار فقط ويمكن خدمتها بربطها على شبكات انحدار قائمة، مؤكدًا أن وزير الإسكان أحالها إلى المهندس السيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة تحديد التكلفة المالية لتنفيذ المشروع المطلوب وإدراجها ضمن خطة العام المالي 2018 – 2019.