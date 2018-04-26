أول مايو.. معرض التقنيات الزراعية الحديثة في الأقصر

أعلن المهندس خالد عبد الراضى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، عن تنظيم معرض التقنيات الزراعية الحديثة للسنة الخامسة، يوم الثلاثاء 1 مايو المقبل بأحد الفنادق.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالأقصر أن معرض التقنيات الزراعية الحديثة ينظم للسنة الخامسة على التوالى تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، بمشاركة ما يزيد على 103 شركات محلية ودولية، ومزارعين من محافظات "أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط"، بهدف استعراض أحدث التقنيات والأساليب الزراعية المستخدمة وكذلك عرض الأسمدة والتقاوى والشتلات المنتجة حديثًا.



وأشار "عبد الراضى" إلى أنه على هامش المعرض تُعقد عدد من الندوات التوعوية للمزارعين بأساليب الزراعة واستخدامات الأسمدة والتقاوى، وكذلك يتم توقيع تعاقدات ما بين المزارعين والمنتجين والمصدرين، لذلك يسعى المزارعون من كافة محافظات الصعيد للمشاركة فى هذا المعرض سنويًا.