تباين أداء الدولار قبيل بيانات اقتصادية

تباين أداء الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل بيانات اقتصادية، ومع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية.



وبحلول الساعة 8:35 صباحًا انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.2177 دولار، فيما تراجع أمام الين عند 109.33 ين بنسبة انخفاض 0.09%.



وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترلينى بنسبة 0.1% مُسجلة 1.3917 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9838 فرنك.



أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.08% إلى 91.234 دولار.



وفي الأسبوع الجاري ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2013، حيث تجاوز 3%.



وخلال تلك الفترة تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، لكنه لا يزال أعلى مستوى 3% عند 3.017%.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن بيانات مبيعات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة والميزان التجاري في الولايات المتحدة.