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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 11:21 ص

تباين أداء الدولار قبيل بيانات اقتصادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2144679

تباين أداء الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل بيانات اقتصادية، ومع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 8:35 صباحًا انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.2177 دولار، فيما تراجع أمام الين عند 109.33 ين بنسبة انخفاض 0.09%.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترلينى بنسبة 0.1% مُسجلة 1.3917 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9838 فرنك.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.08% إلى 91.234 دولار.

وفي الأسبوع الجاري ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2013، حيث تجاوز 3%.

وخلال تلك الفترة تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، لكنه لا يزال أعلى مستوى 3% عند 3.017%.

ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن بيانات مبيعات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة والميزان التجاري في الولايات المتحدة.

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