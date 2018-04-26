القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
مصر
الخميس 26/أبريل/2018 - 11:19 ص

«القوى العاملة» توقع بروتوكول لتدريب ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم

وزير القوى العاملة،
وزير القوى العاملة، محمد سعفان،
dostor.org/2144675

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بهدف تمويل تدريب وتوعية الشباب من الجنسين من ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لإدماجهم في المجتمع وإلحاقهم بسوق العمل.

وقع البروتوكول عن الوزارة، محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وعن الصندوق محمد البدوى أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، بإسناد مهام تفعيل البروتوكول ومسئولية التنفيذ للشباب ذوى الكفاءة بالإدارة لإنجاز الأعمال بصورة أسرع.

وقال "سعفان" عقب التوقيع: إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في تخطيط الموارد البشرية ورعاية القوى العامة وتنظيم استخدامها، ورفع كفايتها الإنتاجية،وخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي من بين أهم أهدافها تنمية رأس المال البشري.

وأوضح أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة يهدف إلى تأهيل القوى البشرية من خلال إجراء البحوث والدراسات، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدى إلى الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

وأشار الوزير إلي أنه من المستهدف في المرحلة الأولي تنفيذ 18 برنامجا تدريبيا لـ 540 متدرب في السنة،وذلك في 6 محافظات بصفة مبدئية، وهي الإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، وبني سويف، وأسوان، وأسيوط، بواقع 3 برامج تدريبية لكل محافظة من المحافظات المذكورة.

ويتم من خلال المشروع توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتوعية بأحكام قوانين العمل والقوانين ذات الصلة،والتدريب على كيفية إقامة وإدارة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر لخريجي الدبلومات والمعاهد الفنية والجامعات في كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وتستهدف المرحلة الثانية عدد من المحافظات الأخرى، يتم تحديدهم بمعرفة اللجنة المشكلة بالبروتوكول، في ضوء النتائج التي تحققها المرحلة الأولى، التي سيكون مدة البرنامج التدريبي فيها أسبوعين مقسمة علي مرحلتين الأولي، تدريب في مجال التنمية البشرية، والتغلب علي صعوبات العمل، والإقبال علي الحياة، والتأهيل النفسي للاندماج في سوق العمل، والثانية، التوعية بقوانين العمل، والقوانين ذات الصلة، وكيفية الحصول علي فرصة عمل، والتدريب على ريادة الأعمال.

«القوى العاملة» توقع بروتوكول لتدريب ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم
«القوى العاملة» توقع بروتوكول لتدريب ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ حوالي 9 ساعات

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ يوم

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن

الآن

غدًا.. عقد القمة الثالثة بين زعيمي الكوريتين

الموافقة على قرض بـ1.1 مليار دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير

«صلاح الخير» يتبرع بـ 8 ملايين جنيه لإنشاء وحدة صرف صحي بقريته

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

وصول جثمان فادى البطش إلى القاهرة قادمًا من ماليزيا

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

ألبومات الصور

يا مطرة رخي رخي

«التجمع الخامس» تحت الأمطار

قافلة مسشتفى سعاد كفافى الطبية تواصل تقديم خدماتها برأس سدر

بالصور.. البابا تواضروس يلتقي الأنبا باخوم وكهنة طما

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

وصول جثمان فادى البطش إلى القاهرة قادمًا من ماليزيا

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

كشكول

التليفزيون المصري ينقل فعاليات مؤتمر الأزهر للفن على الهواء

جامعة جنوب الوادي تنظم مؤتمر "التربية فى الوطن العربي" بالغردقة

وصول شومان والمحرصاوي وعباس لحضور مهرجان الأزهر للفن

"مجلس حكماء المسلمين" يشارك بحوار الأديان في "ماليندي" بكينيا

جامعة سوهاج تنشأ وحدة لرعاية الموهوبين والمخترعين

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الباكستانية الخميس

مصرع 13 تلميذا إثر حادث تصادم قطار بحافلة مدرسية في الهند

أبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية

أبرز عناوين الصحف السعودية الخميس

أبرز ما جاء في الصحف الليبية

ads
منوعات

نقص الحديد وفيتامين «ب -12» يسبب عدوانية الأطفال

قصر بلينهايم في بريطانيا يستضيف معرضا فنيا للفرنسي إيف كلاين

النظارات الطبية غير الملائمة تسبب دوار البحر

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك