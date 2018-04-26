«النقل النهري»: بدء طرح عدد من الموانئ للمستثمرين

تعتزم هيئة النقل النهري بوزارة النقل المصرية البدء في طرح عدد من الموانئ النهرية بالوجهين البحري والقبلي، بنظام حق الانتفاع، أمام المستثمرين، مطلع العام المالي المقبل 2018-2019.



وقال عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة، إن شركة خليجية "سعودية بحرينية" اقتربت من إنهاء الإجراءات القانونية والتأسيسية لمشروع ربط المنطقة الصناعية في بورسعيد بنهر النيل، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، وفقًا لصحيفة البورصة.



وأضاف أن شركة أوكرانية زارت مصر مطلع الشهر الجاري لاستكشاف مواقع المشروع والمسارات الملاحية، ومدى مناسبتها، واتفقت مع الهيئة على نقل السلع الاستراتيجية من خلال توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التموين باستثمارات أولية تصل إلى 100 مليون دولار.



كانت مصادر حكومية أكدت أن الحكومة المصرية أصدرت قرارا بإلزام الجهات الحكومية بنقل حصة من منتجاتها عبر منظومة النقل النهري.



وتخطط الحكومة لطرح عطاءات لتطوير 4 موانئ نيلية بدءًا بميناء قنا، والذي تتراوح تكلفته الاستثمارية بين 50 إلى 100 مليون دولار.



وأقر مجلس الوزراء العام الماضي قانونًا لتنظيم النقل النهري يجري حاليًا دراسته في مجلس النواب.