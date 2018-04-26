«عبدالعاطى»: نستهدف تقليل المخاطر المصاحبة للسيول

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن استراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف السيول ترتكز على التقليل من المخاطر التي تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق، والنقاط الاستراتيجية من محطات غاز وكهرباء.



ولفت الوزير إلى تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية، لتوجيه مياه السيول إلى المجاري المائية والخلجان، وذلك كما هو الحال في الأعمال التي نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التي تمثل تهديدًا مباشرًا لطريق "نويبع – طابا" الدولى، وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية.