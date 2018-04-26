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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:18 ص

«الزراعى المصرى»: 20 سيارة متنقلة لتقديم الخدمات البنكية

سيارة متنقلة
سيارة متنقلة
راندا التوني
dostor.org/2144672

أعلن السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك وفر 20 سيارة متنقلة لتقديم الخدمات البنكية بفروع البنك الزراعى بقرى ومدن محافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والغربية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والاسماعيلية والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وأضاف "القصير" أن السيارات المتنقلة تمكن موظفى البنك من الوصول لكافة المواطنين الذين لم يعتادوا التعامل مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية إليهم بالقرى والكفور والنجوع وأماكن تجمعاتهم بمختلف المحافظات.

كان البنك الزراعى بدأ تنفيذ توجيهات البنك المركزي بشأن اليوم العربى للشمول المالى بدءا من الأحد 15 أبريل ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى تحت شعار حساب لكل مواطن.

كما أوضح رئيس البنك الزراعى المصري أن فروع البنك البالغ عددها 1210 فرعا بدأت منذ منتصف الشهر الجارى تقديم الخدمات البنكية خارج البنك من خلال تواجد موظفى البنك بالنوادى والقرى ومراكز الشباب والجامعات وأماكن التجمعات والمناطق النائية والمهمشة بهدف تقديم الخدمات البنكية لفئات المجتمع خاصة الفئات البسيطة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصرى بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.

وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، فإن موظفى البنك يقومون بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، مع تخفيض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل.

يذكر أن البنك الزراعى المصرى نفذ عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العربى للشمول المالى العام الماضى وحققت نجاحا ملحوظا فى جذب أعداد كبيرة من العملاء الجدد للبنك، ودمج العديد من الفئات البسيطة للاستفادة من الخدمات البنكية فى كل ربوع مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج كافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات البنكية.

«الزراعى المصرى»: 20 سيارة متنقلة لتقديم الخدمات البنكية
«الزراعى المصرى»: 20 سيارة متنقلة لتقديم الخدمات البنكية
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