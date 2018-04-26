لجنة استرداد الأراضي ترفض مقترح مد فترة تلقى طلبات التقنين

رفضت لجنة استرداد أراضي الدولة، اقتراحًا بمد فترة تلقى طلبات تقنين أراضي وضع اليد فترة أخرى بعد 14 يونيو المقبل.



وقالت مصادر، إن كل مَن لم يتقدم بطلب التقنين خلال الفترة المحددة، وهي 6 أشهر، سيكون متنازل عن حقه في التقنين أو أثبت عدم جديته في سداد حق الدولة.



وأضافت أنه بانتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التقنين، ستبدأ قوات إنفاذ القانون في إجراءات استرداد الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين تنفيذًا للقانون.



وكانت الحكومة، بدأت حملة على مستوى الجمهورية بالعام الماضي لاسترداد الأراضي من واضعي اليد عليها وإزالة ما عليها من إشغالات.



وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لهيئة التعمير بوزارة الزراعة محمد حلمي، ببرنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إن الحكومة ستعرض أراضي وضع اليد المزروعة في مزاد علني للبيع بعد سحبها من واضعي اليد الذين لم يتقدموا للتصالح قبل منتصف يونيو المقبل.



كان مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب، أعلن أن لجنة استرداد أراضي الدولة استردت 4 مليارات جنيه، حتى الآن، من قيمة أرضي الدولة المتعدى عليها ودخولها لخزانة الدولة.