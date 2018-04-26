ضبط سيارة محملة بدواجن فاسدة فى الفيوم

نجحت حملة تموينية، قادها العقيد محمد إلهامي أبوالقاسم، رئيس مباحث تموين الفيوم، في ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات الصحية، جلبها شخصان من المنيا، وكانا في طريقهما لتوزيعها بالفيوم.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن حملة تموينية من ضبط السيارة رقم 9101 نقل المنيا قيادة «وحيد. ص»، وصحبته «محمد. س»، مقيمان بمركز العدوة محافظة المنيا.



وكانت السيارة محملة بكميات كبيرة من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ومخالفة للاشتراطات الصحية.



تم التحفظ على المضبوطات التي بلغت 2500 كيلو، وإلقاء القبض على المتهمين، وتحرر لهما المحضر رقم 10993 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.