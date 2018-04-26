الحشد الشعبى يؤكد دعمه للحوثيين فى اليمن

أشارت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إلى اعترافات حركة النجباء، إحدى فصائل الحشد الشعبى الموالي لإيران في العراق، دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة في اليمن، إلي جانب حزب الله، مما يؤكد دعم طهران للحوثيين في اليمن عن طريق ميليشياتها.



واستشهدت صحيفة العين الإخبارية الإماراتية بتأكيد الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبى، عقب اغتيال التحالف العربي لصالح الصماد، والذى وصفه بالشهيد، دعم ميليشياته للحوثيين المستمر للخط الجهادي، ووقوفه إلى جانب الحوثيين في اليمن.



وذكرت الصحيفة الإماراتية أنه على الرغم من نفى حركة النجباء، في وقت سابق، تواجد عناصر لها في اليمن، إلا أن الدلائل تشير إلى تواجد عناصر من ميليشيا الحشد الشعبى إلى جانب الحوثيين، بالمثل كما توجد عناصر لميليشيا حزب الله.