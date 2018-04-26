القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
عالم
الخميس 26/أبريل/2018 - 11:16 ص

الحشد الشعبى يؤكد دعمه للحوثيين فى اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2144669

أشارت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إلى اعترافات حركة النجباء، إحدى فصائل الحشد الشعبى الموالي لإيران في العراق، دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة في اليمن، إلي جانب حزب الله، مما يؤكد دعم طهران للحوثيين في اليمن عن طريق ميليشياتها.

واستشهدت صحيفة العين الإخبارية الإماراتية بتأكيد الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبى، عقب اغتيال التحالف العربي لصالح الصماد، والذى وصفه بالشهيد، دعم ميليشياته للحوثيين المستمر للخط الجهادي، ووقوفه إلى جانب الحوثيين في اليمن.

وذكرت الصحيفة الإماراتية أنه على الرغم من نفى حركة النجباء، في وقت سابق، تواجد عناصر لها في اليمن، إلا أن الدلائل تشير إلى تواجد عناصر من ميليشيا الحشد الشعبى إلى جانب الحوثيين، بالمثل كما توجد عناصر لميليشيا حزب الله.

موضوعات متعلقة

اليمن تجدد دعواتها للمجتمع الدولي لوقف تدخلات إيران

مقاتلات التحالف العربي تدّمر مواقع وآليات عسكرية للحوثيين

انتشار كثيف للانقلابيين في اليمن عقب مقتل «الصماد»

أول تعليق من الحكومة اليمنية على مقتل صالح الصماد

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ اسبوع

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ أقل من شهر

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ أقل من شهر

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ أقل من شهر

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

الآن

غدًا.. عقد القمة الثالثة بين زعيمي الكوريتين

الموافقة على قرض بـ1.1 مليار دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير

«صلاح الخير» يتبرع بـ 8 ملايين جنيه لإنشاء وحدة صرف صحي بقريته

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

وصول جثمان فادى البطش إلى القاهرة قادمًا من ماليزيا

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

ألبومات الصور

يا مطرة رخي رخي

«التجمع الخامس» تحت الأمطار

قافلة مسشتفى سعاد كفافى الطبية تواصل تقديم خدماتها برأس سدر

بالصور.. البابا تواضروس يلتقي الأنبا باخوم وكهنة طما

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

سما المصري: «أنا سبب زعل زوجة محمد صلاح»

وصول جثمان فادى البطش إلى القاهرة قادمًا من ماليزيا

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

كشكول

التليفزيون المصري ينقل فعاليات مؤتمر الأزهر للفن على الهواء

جامعة جنوب الوادي تنظم مؤتمر "التربية فى الوطن العربي" بالغردقة

وصول شومان والمحرصاوي وعباس لحضور مهرجان الأزهر للفن

"مجلس حكماء المسلمين" يشارك بحوار الأديان في "ماليندي" بكينيا

جامعة سوهاج تنشأ وحدة لرعاية الموهوبين والمخترعين

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الباكستانية الخميس

مصرع 13 تلميذا إثر حادث تصادم قطار بحافلة مدرسية في الهند

أبرز ما جاء في الصحف الفلسطينية

أبرز عناوين الصحف السعودية الخميس

أبرز ما جاء في الصحف الليبية

ads
منوعات

نقص الحديد وفيتامين «ب -12» يسبب عدوانية الأطفال

قصر بلينهايم في بريطانيا يستضيف معرضا فنيا للفرنسي إيف كلاين

النظارات الطبية غير الملائمة تسبب دوار البحر

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك