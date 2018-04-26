تداول 13 سفينة عبر ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنهم استقبلوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة.



بينما غادرت 3 سفن حاويات و14 سفينة بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر الميناء في العاشرة مساء أمس، القطار رقم 2481، وفي الثانية صباح اليوم، القطار رقم 2448 بحمولة إجمالية 2427 طن قمح.



في حين غادرت 72 سيارة نقل محملة بـ 3267 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180450 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21281 طنًا.



في سياق آخر، استقبل الميناء، في الثالثة مساء أمس، قطارًا محملًا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر.



وشملت حركة الصادر من الميناء 8300 طن يوريا و5000 طن فوسفات 5000 طن ملح و3000 طن حديد بليت، و350 طن بصل و700 طن سماد كبريتات أمونيوم.