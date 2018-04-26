العراق: مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة الاتحادية في هجوم لـ«داعش»

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بمقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي على مركز للشرطة جنوب محافظة كركوك.



وقال المصدر، لقناة العربية الحدث الإخبارية،: "إن عناصر من التنظيم هاجموا مركزا للشرطة الاتحادية في قرية ربيضة جنوب قضاء داقوق بجنوب محافظة كركوك العراقية"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة 3 بجروح.



ومن جانبه، نفى المركز الإعلامي الأمني العراقي ما تردد عن إسقاط داعش لبعض القرى جنوب محافظة كركوك، داعيا وسائل الإعلام وبعض الأحزاب إلى توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات وعدم استغلال قرب الانتخابات لتحقيق مكاسب عبر تلفيق الأكاذيب.