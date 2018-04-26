اليوم.. «السويدى بالإسكندرية» ينظم ندوة عن التعليم الإسلامي

يقيم المعهد السويدي بالإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة عن التعليم الإسلامي، ودوره في تحصين الشباب من التطرف، وذلك بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية.



وتقام الندوة بمشاركة بيتر ويديرود مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام للرابطة، ولفيف من الأساتذة أعضاء الرابطة.



وتستمر الجلسات طوال اليوم لتناقش العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالتعليم الإسلامى مثل: «التعليم الأزهري ودوره في بسط السلام العالمي - متطلبات الارتقاء بالتعليم الإسلامي - تجربة تطوير التعليم الأزهري - الدراسة الغير طائفية للإسلام - الإعلام الإسلامي ودوره في تحصين المتعلم».