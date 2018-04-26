القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:12 ص

وصول وسفر 2168 راكبًا بميناء سفاجا وتداول 349 شاحنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2144663

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "مسرة والحرية2" وعلى متنهما 472 راكبا و43 شاحنة بضائع و22 شاحنة عفش ركاب و9 سيارات، كما تغادر السفينتين "عمان والرياض" وعلى متنهما 202 راكب و38 شاحنة بضائع و13 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "عمان ونما اكسبريس" وعلى متنهما 224 راكبا و85 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و12 سيارة، كما غادرت السفينة "محبة" وعلى متنها 971 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى "مسرة، الحرية2، نما اكسبريس" وعلى متنها 299 راكبا و155 شاحنة بضائع و13 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 956 راكبا منهم 88 معتمرا وتداول 104 شاحنات، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 311 راكبا منهم 43 معتمر وباص عمرة و11 برادا و11 تريلا وسيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "ايلة وبريدج" وعلى متنهما 346 راكبا و16 براد و19 تريلا وسيارتين وباصين جيت، فيما غادرت ثلاث سفن وهى "سينا، ايلة، بريدج" وعلى متنها 299 راكب منهم 45 معتمرا وباص عمرة و20 برادا و27 تريلا وباصين جيت.

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