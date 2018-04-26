«التصديرى للأثاث» يُحذر من غياب مصر عن المعارض الدولية

حذر المجلس التصديري للأثاث من أن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها إلى جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية إذ إنها ترفع الحد الأدنى للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات وهو أمر يتعذر تحقيقه في معرض ميلانو الدولي للأثاث على سبيل المثال إذ إن المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل إلى 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.



وأبدى المجلس تخوفه من تغيير القواعد الخاصة بالمعارض التي لم تراع الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية، خصوصا أنه لم يتم تشاور بشأنها مع المجالس التصديرية لضمان ألا تضر بمصلحة القطاعات التصديرية.



كما يعد المجلس التصديري حاليا مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ولرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي تتضمن ملاحظات القطاع على القواعد الجديدة لمساندة المعارض إذ يطالب بإعادة النظر فيها قبل تسببها في تراجع الصادرات السلعية خصوصا أنها تلقي بمزيد من الأعباء على صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف إضافية مثل الديكورات الداخلية للأجنحة والأنشطة التسويقية من مطبوعات وغير ذلك من أجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر أمام العالم بالإضافة إلى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف سفر وإقامة العارضين.