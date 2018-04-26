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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:12 ص

وزير الري: منظومة للتأكد من جاهزية الحماية من أخطار السيول

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية
وائل القمحاوى
dostor.org/2144660

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم وضع منظومة للتأكد من جاهزية الحماية من أخطار السيول، والتي نفذتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، لمواجهة أخطار السيول المحتملة باعتبار محافظة جنوب سيناء، أحد أهم محافظات مصر المُعرضة لأخطار السيول.

وأشار الوزير، فى تصريحات له خلال إجتماع لمتابعة السيول، إلى أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بنطاق محافظة جنوب سيناء خلال العامين الماضيين بلغ قرابة الـ 300 مليون جنيه، فضلًا عن رصد نحو 1.35 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال حماية حتى 2019 وهى ميزانية ضخمة نسبيًا إذا ما قُورنت بحجم الاستثمارات المنفذة للحماية من أخطار السيول سابقًا.

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