الكنائس تجري تغييرات في هيكلها الداخلي

أجرت الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، عدة تغييرات في الهيكل الداخلي، وإسناد مهمات التمثيل لكل كنيسة لمن يستحق هذا المنصب.



فأجرت الكنيسة الكاثوليكية تغييرات فى هيكلها الداخلى، وتم تعيين الأب توما عدلى مدير كلية اللاهوت أسقفا للجيزة خلفا للأنبا انطونيوس عزيز الذى تنحى عن منصبه، كذلك تم إسناد مهمة تمثيل الكنيسة فى مجلس كنائس مصر للأب يوسف جرس ومن ثم يصبح أمينًا عامًا لمجلس كنائس مصر، تسليم مهمه المتحدث الرسمي للكاثوليك إلى الأب هاني باخوم وكيل البطريركية لمدة عام قابله للتجديد، بناء على طلب الأعفاء الذي قدمه الأب رفيق جريش لـ«الأنبا إبراهيم إسحق»، بطريرك الكاثوليك بمصر، في ديسمبر2017.



كما قرر آباء المجلس أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق رئيس المجلس، أربع مرات سنويا: شهر يناير، مارس، يونيو، نوفمبر.



وشهدت الكنيسة الإنجيلية تغييرات في منصب السنودس الإنجيلي، حيث أجري السنودس إنتخابات على منصب رئيس السنودس الإنجيلى ومساعده، ومقعد رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لمدارس السنودس، والأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لقطاع وجه بحري، ومجمع الأقاليم العليا.



وفاز بمنصب رئيس السنودس النيل الإنجيلى القس رفعت فكري،وفاز الدكتور القس جوهر عزمي، الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لقطاع وجه بحري، بعضوية المجلس الإنجيلى العام عن مجمع المنيا، وتعيين القس داود نصر أمينا عاما لمدارس السنودس الإنجيلي.



كما فاز بمقعد رئيس الإدارة المالية لسنودس النيل الإنجيلي القس أمير صادق،وفاز القس أرنست نادي بمقعد رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الانجيلي المشيخي،كما فاز الشيخ ماجد طوبيا بمجمع الأقاليم العليا.