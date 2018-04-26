القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:09 ص

ترامب يختار هاري هاريس سفيرًا إلى كوريا الجنوبية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
dostor.org/2144657

ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عين الأدميرال هاري هاريس، قائد القيادة العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ، سفيرًا إلى كوريا الجنوبية بعد شغور المنصب 15 شهرا، لافتة إلى أن السفير الجديد معروف بمواقفه المتشددة حيال الصين.

وتأتي خطوة تعيين هاريس فيما يتركز الاهتمام الدبلوماسي على شبه الجزيرة الكورية، مع انعقاد قمة بين زعيمي الشمال والجنوب، الجمعة، تليها قمة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

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