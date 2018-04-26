قوات الاحتلال تمنع طلاب جامعة فلسطين بالضفة الغربية من الدخول

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، طلاب وموظفي جامعة فلسطين التقنية فرع مخيم العروب شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، من دخولها وأغلقتها بشكل كامل.



وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال انتشرت في محيط الجامعة، وأغلقت البوابات الرئيسية، ومنعت الموظفين والطلبة من الدخول إلى حرم الجامعة، فيما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه كل من يحاول الدخول إليها.



من جهتها، استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، قيام قوات الاحتلال بإغلاق بوابات الجامعة، ووصفت هذا الأمر بالتطور الخطير على صعيد الاستهداف والتحريض المتواصل ضد التعليم الفلسطيني، ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم اقتحام المؤسسات التعليمية وتدنيسها، كما تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان فى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.