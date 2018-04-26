القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:07 ص

مجلس المحافظين يبحث الاستعدادات لاستقبال رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2144654

بدأ مجلس المحافظين، اجتماعه، صباح اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والشباب والرياضة، والري والموارد المائية، متابعة عدد من الملفات الخاصة والخطط التنموية وسير العمل بالمشروعات القومية التي تنفذ حاليا بعدد من المحافظات.

ويبحث اجتماع المحافظين، أيضا، عددا من الموضوعات أبرزها ما يتعلق بمواجهة تداعيات موجة الأمطار التي تعرضت لها عدة محافظات والاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان وتوافر السلع وزيادة عدد منافذ البيع، إضافة لاستعراض معدلات العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

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