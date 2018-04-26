فرنسا قلقة من أفكار تروّج لتقسيم قبرص

أعرب السفير الفرنسي لدى قبرص، رينيه تروكا، عن قلق باريس تجاه الأفكار التي تدعم فكرة التقسيم في قبرص.



جاءت تصريحات تروكا وفق ما نقلته وكالة الأنباء القبرصية، بعد اجتماعه مع رئيس حزب تحالف المواطنين (القبرصي) يورجوس ليليكاس.



وشدد تروكا على أن فرنسا لا يمكن أن يكون لديها مثل هذا المنظور، وجدد تأكيده على أن موقف بلاده معروف جيدًا تجاه الأزمة القبرصية، وقال "نؤيد الحل الذي يتوافق مع المكتسبات الأوروبية وجميع قرارات الأمم المتحدة".



يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت 37% من أراضيها.. وكانت الجولة الأخيرة من محادثات السلام قد عقدت في شهر يوليو عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، لكنها فشلت في تحقيق أي نتائج، وتهدف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة إلى إعادة توحيد قبرص تحت سقف اتحادي.