مدحت الشريف: وضعنا برامج تنموية لسيناء بعد تحريرها

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن يوم تحرير سيناء له ذكرى سعيدة في حياته.



وأضاف الشريف: "كنت من الجيل الثاني الذي دخل سيناء، استلمنا سيناء، وحاولنا وضع برامج تنموية، لمساعدة المواطنين هناك، بعد فترة عصيبة شهدوها خلال فترات احتلال متتالية".



وتابع: "تم البدء على الفور في بناء مخيمات في جنوب سيناء سياحية، ولا تزال موجودة، إلى جانب زراعات في شمال سيناء، وخدمات أخرى كالنقل والبيع والشراء، بهدف تغيير طبيعة الفكر الذي كان موجودًا ليصبح المواطن السيناوي ممتلكًا لأرضه".