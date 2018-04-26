القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
سياسي
الخميس 26/أبريل/2018 - 09:42 ص

مدحت الشريف: وضعنا برامج تنموية لسيناء بعد تحريرها

الدكتور مدحت الشريف،
الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية
محمد جعفر
dostor.org/2144498

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن يوم تحرير سيناء له ذكرى سعيدة في حياته.

وأضاف الشريف: "كنت من الجيل الثاني الذي دخل سيناء، استلمنا سيناء، وحاولنا وضع برامج تنموية، لمساعدة المواطنين هناك، بعد فترة عصيبة شهدوها خلال فترات احتلال متتالية".

وتابع: "تم البدء على الفور في بناء مخيمات في جنوب سيناء سياحية، ولا تزال موجودة، إلى جانب زراعات في شمال سيناء، وخدمات أخرى كالنقل والبيع والشراء، بهدف تغيير طبيعة الفكر الذي كان موجودًا ليصبح المواطن السيناوي ممتلكًا لأرضه".

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