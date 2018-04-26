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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 09:40 ص

«جنرال موتورز» تستحدث 700 وظيفة لزيادة إنتاجها من سيارات «إس يو في»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2144495

تعتزم شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات استحداث 700 وظيفة لصنع سيارات من نوع "إس يو في" الرباعية الدفع، معدة للتصدير إلى أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوعين على قرار بإلغاء 1500 وظيفة فى موقع إنتاج آخر للشركة يصنع سيارات من النوع الصغير، فى ظل تراجع حاد فى الطلب على هذا الطراز من السيارات فى الولايات المتحدة.

والوظائف الـ700 الجديدة ستنجم عن إنشاء فريق ثالث فى موقع الشركة فى سبرينغ هيل بولاية تينيسى (جنوب)، حيث يتم تصنيع سيارات "إس يو في" التى تمثل حاليا حوالى 48،5% من السوق الأمريكية.

وتراجعت مبيعات السيارات الصغيرة فى الولايات المتحدة بحوالى 13،2% منذ مطلع السنة، فيما حققت مبيعات السيارات الكبيرة زيادة بنسبة 7%.

من جهتها، أعلنت شركة فورد التى تعد من كبار منافسى جنرال موتورز، الأربعاء، أنها ستعيد تنظيم تشكيلتها من السيارات، مشيرة إلى أن حوالى 90% من نماذجها ستكون فى غضون سنتين من طراز الشاحنات الصغيرة "بيك آب" والسيارات الرباعية الدفع والسيارات المتعددة الأغراض، وأنها ستتوقف عن الاستثمار فى تطوير السيارات الصغيرة التى تسوق فى أميركا الشمالية.

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