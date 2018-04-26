مجد القاسم يحيي حفل ختام «الدولي لأمراض الصدر والتغذية للأطفال»

يستعد النجم السوري مجد القاسم، لإحياء حفل ختام المؤتمر الثاني لأراض الصدر والتغذية للأطفال، غدا، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وسط حضور حافل من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام والفن.



ويقدم مجد القاسم، باقة كبيرة من أشهر أغانية، وألبومه الأخير "نكته بايخه"، وأولها "يا رايق، وركبت المرسيدس" وآخرى.



ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة، رئيس المؤتمر الدكتور ثروت دراز أستاذ أمراض حساسية الصدر، والدكتور إيهاب خيري رئيس وحدة التغذية الإكلينكية، والدكتور جمال سامي علي محافظ الفيوم، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أحمد السعيد يونس، ومجموعة من كبار الإعلاميين والمثقفين والفنانين.