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الخميس 26/أبريل/2018 - 09:31 ص

ننشر أهم ملفات اجتماع مجلس المحافظين برئاسة «إسماعيل»

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2144485

يعقد مجلس المحافظين اليوم اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

ويستعرض الاجتماع تقريرا حول المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات، والاستعداد لموسم رمضان، إضافة إلى متابعة توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بضرورة مراقبة الأسواق بتفعيل الحملات الرقابية على الأسواق بشكل دوري، بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين للمتابعة واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين.

كما يناقش تشديد الرقابة والتأكد من توافر السلع بكميات كافية فى المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" التى تقيمها الدولة بالمحافظات، وزيادة الكميات المطرحة من اللحوم إلى 7 آلاف و500 طن، ومثلها للدواجن، اعتبارا من أول مايو المقبل، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم ومثلها للدواجن طوال أيام شهر رمضان، ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى وفى مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكل مستلزمات رمضان.

وعلى جانب آخر يتابع الاجتماع أعمال غرف عمليات المحافظات لمتابعة سوء الأحوال الجوية الذى تشهده مصر منذ ثلاث أيام.

كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي بالمحافظات.

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