التحقيق مع «هواوى» بأمريكا للاشتباه بانتهاكها العقوبات ضد إيران

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا للاشتباه بانتهاك شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية للعقوبات المفروضة على إيران، وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس.



وقالت الصحيفة إن التحقيق يأتي بعد استدعاء وزارتي التجارة والخزانة الأمريكيتين للشركة بسبب قضايا متعلقة بالعقوبات.



وخضعت "هواوي"، التي تعد إحدى أكبر شركات العالم في مجال الاتصالات لتدقيق قاسٍ في الولايات المتحدة، إذ يقول مسؤولو الأمن القومي هناك إن قربها المزعوم من الحكومة الصينية يجعلها تشكل خطرا أمنيا.



وكان عملها في الولايات المتحدة محاطا دائما بمخاوف من التسبب بضرر للشركات الأميركية المنافسة، وأن هواتفها وشبكاتها المستخدمة في بلدان أخرى بشكل واسع قد تؤمن لبكين منافذ للتجسس.



ولم يعط تقرير وول ستريت جورنال أي تفاصيل حول التحقيق، لكن صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأن الشركة تعرضت لاستدعاء من قبل وزارتي التجارة والخزانة الأمريكيتين بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية.



إلا أن شركة هواوي تجنبت التعليق على تقرير الصحيفة.



وقال المتحدث باسم الشركة تشارلز زنكوفسكي في بيان إن "هواوي تستجيب لكل القوانين المطبقة حيث تعمل، بما في ذلك الرقابة على الصادرات وقوانين العقوبات والإجراءات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".



وفي إشارة إلى التضييق الآخذ بالازدياد تجاه هواوي وشركة صينية آخرى تعمل في مجال الاتصالات هي "زد تي اي كورب"، اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية الشهر الماضي قانونا جديدا يمنع شركات الاتصالات الصغيرة من شراء "معدات او خدمات من شركات تمثل تهديدا أمنيا".



وابتعدت شركات رئيسية اميركية عن هاتين الشركتين الصينيتين بعد اقتراحات أحيانًا من مسؤولين أميركيين.