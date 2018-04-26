«الزراعة» تواصل تسويق الحاصلات

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، تنفيذ منظومة تسويق المنتجات الزراعية من المزارع حتى منافذ تسويق الخضروات بالمحافظات، والإدارات التابعة للإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية من كل قرية.



وتستهدف المنظومة تحقيق هامش ربح للمزارعين من خلال تسويق منتجاته للسوق المحلى، وتوصيلها للمستهلك بالسعر والجودة المناسبة، والقضاء على سلاسل الوسطاء.



وقال الدكتور محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة انه تم مخاطبة مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية بدراسة إمكانية شراء المحصول والتي تبدأها بمحصول الخضروات من المزارعين وعرضها بمنافذها لبيعها للمستهلك بأسعارها الحقيقة دون وسيط.