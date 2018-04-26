اليوم.. بدء قافلة المراجعة النهائية لمواد الثانوية في طور سيناء

بدأت أعمال القافلة التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الثانوية بمدينة طور سيناء، اليوم، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة محمد عقل، القوافل التعليمية، بدأت عملها، في قاعات مدرسة الزهور الثانوية بنات، والي يستمر لمدة 24 ساعة.



ويحاضر في القافلة نخبة من مستشاري المواد الدراسية للمراجعة النهائية لمواد "الفيزياء - كيمياء - تاريخ - لغة إنجليزية - فلسفة - علم نفس" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وإدارة البرلمان والتعليم المدني.



وطالب "عقل"، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية، بالحضور للاستفادة من مستشاري المواد الدراسية في المراجعة النهائية لخها، وقدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة للتعاون الدائم والمثمر مع "التربية والتعليم".