قصر بلينهايم في بريطانيا يستضيف معرضا فنيا للفرنسي إيف كلاين

تقيم "مؤسسة إيف كلاين للفنون"، فى الفترة من 18 يوليو إلى 7 أكتوبر 2018، معرضا فنيا، لعرض مجموعة منتقاه من أعمال الرسام الفرنسي "إيف كلاين"، وذلك في محيط قصر "بلينهايم" الفخم الذى يعود إلى القرن الثامن عشر بمقاطعة أوكسفورد شاير في بريطانيا.



ويستعرض القائمون على المعرض أكثر من 50 عملا فنيا للرسام الفرنسى المبدع، حيث يعد هو الأكثر شمولا لأعماله.



وسيضم المعرض، الذى يتم تنظيمه من قبل مؤسسة إيف كلاين"،ومقرها باريس، لوحات كبيرة الحجم، تظهر براعته في استخدام خامة الألوان المائية والزيتية لإبراز خصائص أسلوبه الفنى المتميز.. فقد طبَّق "كلاين"- الذى توفى عام 1962- صبغة "كلاين بلو"الدولية التى ربط فيها بين الألوان وهيكل المنحوتات المجسمة.



كما يضم المعرض عددا من لوحات "النار"، التى نفذها المبدع الراحل، أواخر حقبة الخمسينات من القرن العشرين.



كان "إيف كلاين"، واحدا من أكبر الفنانين تأثيرا فى القرن العشرين، وحتى الآن لم تظهر أعماله على نطاق واسع فى المملكة المتحدة.. ويعد "معرض كلين" هو المعرض الفنى المعاصر الخامس الذى يعقد فى قصر "بلينهايم"، الذى شهد إقامة سلسلة من المعارض الإبداعية لمشاهير الفن أمثال "أنجلو بيستوليتو"، "و"جينى هولزر" و"لورنس وينر".



و"إيف كلاين" (1928 – 1962) من أهم الشخصيات الفنية فى الفن الأوروبى عقب الحرب العالمية الثانية. وكان عضوا بارزا فى الحركة الفنية الفرنسية للحياة الحديثة التى أسسها الناقد الفنى الفرنسى "بيير ريستانى" فى عام 1960.. كما أنه رائد فى تطوير الأداء وينظر إليه على أنه مصدر إلهام وقوة فنية.