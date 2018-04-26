القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
لايف ستايل
الخميس 26/أبريل/2018 - 08:57 ص

مرض السكر النمط الثاني يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية للمراهقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2144464

أفادت دراسة طبية بأن الإصابة بمرض السكر النمط الثانى فى مرحلة المراهقة قد يزيد من مخاطر معاناة الفتيات فى هذه المرحلة الحساسة بعدم انتظام الدورة الشهرية.

وقالت الدكتورة" ميجان كيلسى"، أستاذ طب الغدد الصماء فى مستشفى الأطفال فى كلية الطب جامعة "كولورادو" الأمريكية "إن الدورة الشهرية بين مريضات السكر فى مرحلة المراهقة قد تبتعد عن طبيعتها قد تؤدى إلى نزيف حاد للغاية، مصحوبة بالتقلصات ".. مشيرة إلى أنه على المدى الطويل يمكن أن يؤدى إلى فترات عدم انتظام للدورة الشهرية مع ارتفاع مخاطر سرطان بطانة الرحم.

وفى دراسة مستفيضة على الفتيات الصغيرات فى سن المراهقة:" لوحظ أن اضطرابات الحيض أثرت على فتاة من بين كل خمس فتيات يعانين من مرض السكر النمط الثاني، كما تسببت في معاناتهن من فترات عدم انتظام الدورة الشهرية، على الرغم من أنهن جميعا يتلقين علاجا لمرض السكر النمط الثاني يعرف باسم "الميتفورمين".

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى بالنسبة للفتيات اللاتى قمن بتغييرات فى نمط الحياة أو تناول علاج السكر، استمرت معاناتهن من اضطراب الدورة الشهرية، هو ما قد يستلزم إعطاءهن علاجات هرمونية بسبب اختلال الدورة الشهرية لديهن".

وقد تم استقاء بيانات الدراسة من دراسة كبيرة عن علاجات السكر النمط الثاني لدى الأطفال.

فقد عكف الباحثون فى هذه الدراسة على النظر فى استخدامات عقار "الكلوجوفاج"- وهو دواء يجعل الأشخاص أكثر حساسية لآثار الأنسولين.. و"الأنسولين"، هو هرمون يساعد على توجيه وتمثيل السكر من الأطعمة إلى الخلايا لاستخدامه كوقود لمرضى السكر النمط الثاني ولا يستجيبون بشكل طبيعي للأنسولين.

وشملت الدراسة الجديدة 190 فتاة يعانين من مرض السكر النمط الثانى، لم تستخدم أى منهن وسائل منع حمل هرمونية، أو لولبا موضعيا.. وكان تعريف الفترات غير النظامية ثلاث فترات أو أقل فى الأشهر الستة الأخيرة.. وكانت الفتيات فى الرابعة عشرة من عمرهن، وعانين من مرض السكر النمط الثانى فى فترة ما بين خمسة إلى ست سنوات.. وكانت نسبة السيطرة على نسبة السكر فى الدم مماثلة لكلتا المجموعتين.

ووجد الباحثون أن 39 من الفتيات – بواقع 20% كانت لديهن فترة غير منتظمة فى الدورة الشهرية..و أظهرت النتائج أن الفتيات اللاتي يعانين من فترات غير منتظمة فى الدورة الشهرية كان لديهن زيادة في الوزن والسمنة وكان لديهن مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون أكثر من الفتيات اللائي يتمتعن بانتظام الدورة الشهرية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ أقل من شهر

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»

منذ أقل من شهر

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات

منذ أقل من شهرين

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

منذ أقل من شهرين

حُكام «ذا فويس» بنفس الزي في جميع حلقات الموسم الرابع

منذ شهرين

10 خرافات عن الطب النفسى: «مش كله مجانين.. ولا كهربا»

الآن

«ماكرون»: ترامب لن يتمسك بالاتفاق النووى الإيرانى ويبحث عن بديل

الصحة: جميع وسائل منع الحمل المتداولة فى السوق آمنة تماما

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

مقتل سياسية أمريكية بارزة على يد زوجة عشيقها

لأول مرة.. قصة الذين قتلوا جمال حمدان

ألبومات الصور

«التجمع الخامس» تحت الأمطار

بالصور.. الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

فوانيس رمضان من خيوط الصوف «الكروشيه» (صور)

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

مقتل سياسية أمريكية بارزة على يد زوجة عشيقها

لأول مرة.. قصة الذين قتلوا جمال حمدان

كشكول

لجنة لإدارة الأزمة بالنقابة الفرعية للمعلمين في القاهرة الجديدة

«بانوراما» مشروع تخرج بإعلام بني سويف

غدًا.. "طب الأزهر" تُناقش أحدث التقنيات لعلاج أمراض الكبد

التعليم: إحالة إدارة مدرسة دولية للتحقيق لتعريض حياة طلابها للخطر

بالصور.. "مترو معلق" ومنشآت مقاومة للزلازل مشروعات تنافست بمسابقة triple s بهندسة المطرية

الأمصار

الجيش اليمني: تحرير مواقع جديدة في تعز

غدا.. أول قمة بين الكوريتين منذ 10 سنوات

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الاستخبارات العراقية ترد على تسجيل «داعش»

ads
منوعات

قصر بلينهايم في بريطانيا يستضيف معرضا فنيا للفرنسي إيف كلاين

النظارات الطبية غير الملائمة تسبب دوار البحر

اكتشاف خلايا ذاتية تفرز بروتين يسبب آلاما مزمنة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك