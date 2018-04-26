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الخميس 26/أبريل/2018 - 08:56 ص

البحوث الإسلامية: حرمان بعض الورثة من الميراث «غير جائز»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2144463

وردت فتوي إلى مجمع البحوث الإسلامية، تقول: "توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء، وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات، والآخر له ولد وبنت، فكيف تقسم الوصية بينهم ؟".

أجاب المجمع: "اشتمل الحال في واقعة السؤال على وصية بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين، وهي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد؛ إلا بإجازتهم، وإن أجازها فيما زاد على الثلث بعض الورثة ورفض آخرون؛ فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.

وتابع المجمع: "كما اشتمل الحال في واقعة السؤال، على رغبة في حرمان الورثة المستحقين، وهذا ما لا يملكه المتوفى، ولا يجوز العمل به.

واستطرد، وبناء على ذلك، نقول ما يلي:

أولا: يعطى الموصى لهم ثلث التركة "وصية" تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، لأن الأصل في التشريك "المساواة" ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين؛ فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء فيها تقسم بينهم بالتساوي، وما زاد عن الثلث، يتوقف على إجازة الورثة.

ثانيا: تُقسَّم التركة بعد تسديد الديون، وتنفيذ الوصية منها على الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين- ما لم يكن هناك ورثة آخرون- لقوله- تعالى-: «وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».

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