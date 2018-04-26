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الخميس 26/أبريل/2018 - 08:56 ص

النظارات الطبية غير الملائمة تسبب دوار البحر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2144462

كشفت سيلفيا فالسمان طبيبة أمراض العيون فى مستشفى باريس التعليمى أن بعض الأشخاص ممن يرتدون نظارات طبية ويذهبون فى رحلات بحرية قد يتعرضون لدوار البحر بسبب ارتدائهم لنظارات طبية غير ملائمة لنظرهم أو أن زجاج النظارة من نوع المتعدد الزوايا للبؤرة البصرية.

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أن المخ فى هذه الحالة لا يحصل على صورة بصرية جديدة لتحليل المسافات، مما يتسبب فى إصابة الشخص بالدوار، نافيا أن يكون اعتلال مفصلي فى العنق هو السبب في حدوث هذا الدوار.

وكشف مارتن اورسر أستاذ الأنف والأذن والحنجرة فى جمعية الأنف والأذن والحنجرة بفرنسا، عن أن الدوار الذى يشعر بها المرضى عند إنحاء الرأس، والذى يطلق عليه اسم دوار الوضع الحليمى والذي لا يستغرق سوى أقل من دقيقة – ناجم عن تحرك البلورات الصغيرة داخل الأذن الداخلية المرتبطة بمراكز الأعصاب المتحكمة فى توازن جسم الإنسان.

وفى محاولة لعلاج هذه الحالة، يطلب الطبيب من المريض الجلوس بتحريك رأسه إلى الاتجاه المقابل بزاوية 90 درجة حتى يتمكن من استعادة الوضع الطبيعى لهذه البلورات، حيث أثبتت هذه التجربة فاعليتها ونجاحها بنسبة 90%.

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