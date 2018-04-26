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الخميس 26/أبريل/2018 - 08:53 ص

اكتشاف خلايا ذاتية تفرز بروتين يسبب آلاما مزمنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2144461

اكتشف باحثون في جامعة "مونبيلييه" الفرنسية، خلايا ذاتية تفرز بروتين "سيتوكين –F L"، يتسبب في معاناة الإنسان من آلام مزمنة.

وأشارت الدراسة التي أجراها الباحثون، إلى أن 30% من البالغين فى فرنسا يعانون من آلام مزمنة، فيما تنتج 7% من هذه الآلام عبر الجهاز العصبى عند التعرض لحادث أو الخضوع لعملية جراحية أو عند الإصابة بمرض السكر، أو تناول أدوية السرطان، موضحة أنه لا يوجد حاليا علاج لهذه الآلام العصبية، ولكن يلجأ بعض الأطباء لـ"الإبر الصينية أو التنويم المغناطيسي" لتخفيف حدتها.

ويعتقد الباحثون، أنه فى حال وقف نشاط بروتين "سيتوكين –F L" لدى الفئران، سيساعد ذلك فى التخلص من الآلام وتطوير علاج فعال يركز على وقف نشاط هذا البروتين لدى الإنسان.

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