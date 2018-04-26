القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 08:47 ص

تركمانستان تعرض بعض كنوزها الأثرية في معرض ببرلين لأول مرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2144455

للمرة الأولى، يتم نقل الكنوز القديمة من جمهورية تركمانستان السوفيتية السابقة إلى برلين غدا، لعرضها في معرض نيو للكنوز التاريخية في العاصمة الألمانية.

وتعرض تركمنستان ما يقرب من 250 قطعة أثرية تعود إلى العصر البرونزى من منطقة "مارجانا"، وهي منطقة تاريخية في تركمانستان الشرقية عمرها 4000 عام.

يكشف المعرض النقاب عن عدد من الكنوز – بما فى ذلك فسيفساء المقابر والتماثيل البرونزية والفخارية – فى الحفريات الأثرية فى مدينة "جونور"تيبى القديمة – حيث تظهر أمثلة للتخطيط الحضرى المبكر.

وقد اختار " مانفريد نوروث"، المنسق المشارك للمعرض، طائرا مصنوعا من الخشب، مع ريش مزخرف بأوراق ذهبية كواحد من أبرز معالم مدينة "مارجانا" التاريخية في تركمانستان.

وقال "نوروث" أن المعروضات قد تم الحصول عليها من ثلاثة متاحف تركمانية خضعت للمفاوضات الدبلوماسية الدقيقة استمرت عدة سنوات.

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